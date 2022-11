Contaminations par le virus de la grippe aviaire à Pairi Daiza: "Un variant hautement pathogène"

Selon l'agence, la contamination a été découverte après une mort soudaine chez les pélicans du parc. Le parc confirme lundi que quatre pélicans à lunettes contaminés sont morts.

Le parc animalier a pris les mesures "opportunes et nécessaires", en collaboration avec l'Afsca, pour protéger les autres espèces d'oiseaux du virus. "Le ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval, a suivi l'évolution de la situation avec la plus grande attention durant tout le week-end", peut-on lire dans un communiqué de l'Afsca et du ministre Clarinval.

Le virus détecté est un "variant hautement pathogène du virus H5N1, contagieux et mortel pour tous les oiseaux mais qui ne présente aucun risque pour l'homme", précise le communiqué.