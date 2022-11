Enghien : un chauffeur percute neuf moutons

Hermeline Jourquin et Caroline Poulain

Neufs brebis ont été tuées par un conducteur sur la chaussée d’Ath qui les a percutées. Elles se seraient évadées de leur prairie à cause d’un chien qui s’y serait introduit.

Samedi vers 23 heures, un véhicule circulant sur la chaussée d’Ath et se dirigeant vers Enghien a percuté neuf moutons. Ceux-ci s’étaient échappés de la prairie avoisinante située dans le zoning Qualitis. "Un chien s’est introduit dans la pâture et a fait peur aux brebis qui ont pris la fuite. C’est ainsi qu’elles se sont retrouvées sur la route, malheureusement, face à un conducteur qui roulait excessivement vite", raconte Christophe Roosens, l’éleveur des brebis. Les secours d’Enghien dépêchés sur les lieux de l’accident ont constaté la mort des animaux et heureusement, pas d’autre blessé.

Pour l’éleveur, c’est un vrai coup dur tant économiquement que moralement. "Ces brebis étaient pleines, ce qui représente une perte, mais cela sera réglé par les assurances. Le plus dur c’est de voir ces bêtes dans cet état." Selon lui, le problème aurait pu être évité si les propriétaires de chiens acceptaient de tenir les en laisse lors de leurs promenades dans le zoning. "Il faudrait sensibiliser davantage au sujet. Il arrive régulièrement que des chiens effraient les moutons qui finissent par s’évader (sans qu’un événement aussi dramatique ne se produise). Les fils électriques sont démantelés, et c’est un travail supplémentaire de devoir à chaque fois les reconstituer."

Christophe Roosens a déjà installé à plusieurs reprises des panneaux demandant aux propriétaires de lier leurs chiens aux abords de sa prairie. Rappelons que pour tout dégât causé par un animal, la responsabilité revient à son propriétaire. De plus, sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse.