Deux anciens bourgmestres mis à l’honneur à Chièvres

André Feron et Michel Miroir ont consacré leur vie politique à la Ville de Chièvres. Deux esplanades portent désormais leurs noms.

Ce samedi, la Ville de Chièvres a mis à l’honneur André Feron et Michel Miroir, deux anciens bourgmestres (décédés, respectivement en 2019 et 2020) leur dédiant à chacun une esplanade. En présence des familles respectives, accompagné d’échevins, de conseillers, d’anciens mandataires communaux, de citoyens et de représentants de Goluchow, la ville polonaise jumelée avec Chièvres, le bourgmestre Olivier Hartiel a procédé à l’inauguration des stèles, l’une sur la place de Vaudignies, l’autre à l’entrée du parc communal de Chièvres.

”Par ce geste, la Ville de Chièvres désire ainsi rendre hommage à deux hommes qui ont marqué Chièvres et consacré une partie de leur vie à améliorer le quotidien des Chiévroises et Chiévrois, à réfléchir à des projets et à les développer pour un avenir meilleur”, a souligné le bourgmestre.

Rappelant leur parcours respectif, au sein du parti libéral pour André, du parti socialiste pour Michel, il a notamment évoqué un acte politique les liant tous deux.

”Suite au scrutin de 2000, PS et MR ayant décidé de s’allier et de se partager le maïorat, André Feron cédait à mi-mandat l’écharpe maïorale à Michel Miroir ; u ne première dans la cité des Aviateurs.” À l’image de ces deux hommes politiques engagés, passionnés, très attachés à leur ville, leurs racines et convictions, mais pour lesquels le respect de la parole donnée s’érigeait en valeur intangible.

Dans les mois à venir, deux autres bourgmestres décédés seront également mis à l’honneur. Une stèle sera inaugurée sur la place du Trieu à Huissignies en hommage à Jean-Pierre Dauby tandis que le centre sportif de la Marcotte sera rebaptisé Centre sportif Jeanne André.