La Ducasse d’Ath éjectée de la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco

La Ducasse d’Ath ne fait plus partie de la liste du Patrimoine immatériel de l’Humanité. La décision a été prise ce vendredi vers 12h30 à Rabat au Maroc à l’occasion de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

On savait que la Ducasse d’Ath allait faire l’objet d’un examen, en lien avec la problématique du personnage du Sauvage. Il avait été proposé par le Comité de placer l’élément “Géants et dragons processionnels de Belgique et de France” sous le statut de “suivi approfondi” afin d’obtenir des informations supplémentaires.

”Cela lui permettra d’établir un dialogue avec les communautés concernées et de les encourager à résoudre les graves questions soulevées, afin de décider en dernier ressort du maintien ou non de la Ducasse d’Ath sur la Liste représentative.” Et d’ici un an (lors de sa prochaine session), le Comité aurait alors décidé ou non du retrait.

Mais ce vendredi avant-midi, il y a eu unanimité afin de demander le retrait immédiat de la Ducasse de la liste du Patrimoine immatériel de l’Humanité. Le représentant de la Belgique a soutenu ce retrait, adopté à l’unanimité.

Plusieurs membres ont insisté sur la nécessité de délivrer un message fort immédiat.