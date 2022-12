Lessines : le centre culturel René Magritte vivant et proactif malgré les difficultés

Lors du récent conseil communal, les élus locaux ont approuvé à l’unanimité l’octroi du solde de la subvention 2021 au Centre culturel René Magritte. L’occasion, pour le groupe Écolo de mettre en avant l’excellent travail de l’équipe du CCRM. “Malgré les nombreuses restrictions entraînées par le Covid, le centre culturel est resté très actif et s’est même démarqué par rapport à d’autres centres culturels en Wallonie picarde ou ailleurs “, a souligné Philippe Hocepied. “De façon assez remarquable et dans des conditions difficiles, le CCRM a donc fait preuve d’une belle réactivité et a permis à la vie culturelle lessinoise de rester très vivante. “