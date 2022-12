Pommes de terre : le savoir-faire du CARAH (Ath) s’exporte au Kazakhstan

Depuis deux ans, de nombreux contacts entre le CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province de Hainaut), l’AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) et deux institutions agricoles du Kazakhstan, l’Union of Potato and Vegetable Growers of Kazakhstan (UPVGK) et l’Institute...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous