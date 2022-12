Captage d’eau interdit : extension du périmètre autour d’une usine d’Ath

”Pour rappel, suite à une rencontre entre la SPAQUE, le SPW Ressources naturelles et la Ville d’Ath le 7 décembre 2021, nous avions été informés que les eaux de captage entourant le site Flauréa (qui indique que cela n’a pas de lien avec l’exploitation actuelle du site) pourraient être fortement polluées et que ces pollutions pourraient alors représenter un danger, tant pour l’arrosage des jardins que pour la consommation humaine” indique la Ville.

”Ne voulant prendre aucun risque pour la population, le bourgmestre avait souhaité prendre immédiatement un arrêté d’interdiction de captage d’eau dans ce rayon de 100 mètres autour du site d’exploitation de la société, et invité les riverains disposant d’un site de captage à se faire connaître via l’adresse info@ath.be ou le 068 68 12 50 dans les meilleurs délais afin que des analyses plus approfondies puissent être réalisées.”

”Toujours en application du principe de précaution, la zone d’interdiction de captage est étendue.”

”Ces parcelles sont ajoutées car situées entre la zone initiale, et la Dendre, qui est l’exutoire naturel de la nappe des calcaires concernée.”

”Les investigations se poursuivront en 2023 afin de définir “pour de bon” la zone d’interdiction de captage lors de la présentation des résultats de l’étude des sols” conclut le communiqué. “Un courrier avertissant de la présente sera adressé à tous les riverains concernés.”