Pairi Daiza va doubler sa production d’électricité verte en complétant la construction du plus grand carport photovoltaïque au monde

Le parc est donc autosuffisant en valeur nette. Et le surplus d’énergie (environ 30%) produit à Pairi Daiza est réinjectée ́dans le réseau. L’investissement, financé par Green4Power, permet aujourd’hui au parc d’être complètement autonome en électricité.

Une construction durable pour le plus grand parking solaire

Dès le troisième trimestre 2023, un complément de 31.036 panneaux photovoltaïques sera mis en service. S’agissant de panneaux plus grands et plus performants, cette extension photovoltaïque aura une surface de 96.000 m² et totalisera une puissance de 500 kWc.

Cette nouvelle installation produira 19.800 MWh/an. Cette énergie verte sera d’une part utilisée pour couvrir les besoins énergétiques des nouveaux mondes de Pairi Daiza. Et le solde sera réinjecté sur le réseau. Pairi Daiza contribuera donc encore plus significativement à la production locale d’énergie verte en Wallonie.

L’agrandissement du plus grand parking solaire au monde a débuté cet été et s’achèvera en juillet 2023. Comme lors de la première phase du projet, Perpetum Energy va particulièrement soigner la conception de l’installation photovoltaïque pour limiter les émissions de carbone liées à la production et la mise en œuvre des matériaux nécessair

Les structures portantes, fabriquées par la Société belge Préfabois, seront entièrement réalisées en bois local certifié PEFC. La certification PEFC garantit une gestion durable des forêts : les quantités prélevées annuellement n’excèdent pas la capacité de croissance et de renouvellement de la forêt. Outre l’aspect esthétique, l’utilisation du bois pour le carport photovoltaïque contribue à réduire l’impact CO2 du projet.

”Nous sommes convaincus de la nécessité de se mobiliser pour la planète. Nous pensons aussi que chacun, à son niveau, peut devenir acteur”, explique Eric Domb président-fondateur de Pairi Daiza."Nous le sommes déjà en faveur des animaux, ceux qui sont en danger dans la nature et ceux qui vivent plus près de nous. Nous voulons aussi agir pour limiter au maximum l’impact de nos activités et montrer que c’est possible. Le déploiement de ce parking solaire s’inscrit pleinement dans notre volonté d’être un Parc et une entreprise wallonne 100% verte d’ici moins de dix an”.

Comme pour la première phase du projet, la réalisation de l’extension sera financée par Green4Power (véhicule d’investissement détenu à 70% par Perpetum Energy et à 30% par la Socofe). Ce véhicule d’investissement éthique est dédié à 100% au financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et a déjà contribué à la réalisation de nombreux projets en Wallonie.