La Cour d’appel de Mons a confirmé la peine de 4 ans de prison contre Pascal Delcourt, le bourreau d’Ogy

Dès 9h du matin, plusieurs bénévoles provenant de différentes associations en faveur du bien-être animal étaient présents sur les marches du Palais de Justice afin de former une haie du déshonneur.

L’avocate générale est revenue brièvement sur les faits. “Des détails sordides, il y en a malheureusement”, a-t-elle indiqué dans son réquisitoire. Le 16 mai 2016, le commissaire de la police judiciaire de l’arrondissement de Tournai a contacté plusieurs refuges pour prendre en charge des dizaines de chevaux détenus dans les installations de Pascal Delcourt, multirécidiviste en matière de maltraitance animale.

Sur place, les associations ont découvert une scène d’horreur. Des dizaines d’animaux pour la plupart des équidés, étaient détenues sur des champs de terre battue et dans un hangar. Le bâtiment vétuste abritait des chevaux squelettiques. Ceux-ci étaient enfermés dans des stabulations aménagées avec des matériaux de récupération et pouvaient à peine de mouvoir sur une épaisse couche d’excréments.

Les rapports vétérinaires faisaient d’ailleurs état d’animaux affamés et déshydratés. Les pieds de certains chevaux restaient dans un état catastrophique alors que d’autres étaient porteurs de la gourme. Au total, plus de 50 équidés ont été sauvés ainsi que deux bovins, quelques chèvres, des chiens et des oiseaux.

Le jour de l’intervention, l’horreur atteignait son paroxysme lorsque les forces en présence ont découvert un atelier d’abattage. Une tonne de viande a par ailleurs été retrouvée dans des congélateurs. Selon les dires du prévenu, elle était destinée à ses chiens et au domaine du cirque.

”Pascal Delcourt est définitivement coupable des diverses préventions”, a poursuivi l’avocate générale. “Il n’a pas la fibre. Tout le monde le sait sauf lui”. Par ailleurs, la possibilité d’appliquer la mesure d’interdiction de détention d’animaux n’a pas été sollicitée par l’avocate générale pour des questions juridiques. Effectivement, tous les faits reprochés à l’ancien éleveur d’Ogy constituaient une unité d’intention.

Pendant que le père change de secteur, le fils reprend le flambeau

Face aux différentes préventions, “le bourreau d’Ogy” s’est en quelque sorte exprimé tout en mettant surtout en exergue son futur. “J’ai été pris dans un engrenage. Lorsque j’ai pris connaissance de la peine de prison, cela a été un véritable choc. Aujourd’hui, j’ai pris la décision de changer de secteur. Dès le 1er mars, je vais commencer une activité professionnelle comme chauffeur grutier”.

À la barre du tribunal correctionnel de Tournai, le récidiviste avait déclaré qu’il s’était orienté dans l’élevage de lapins. Des révélations qui avaient d’ailleurs choqué la partie civile. “J’ai tout vendu”, a confié Pascal Delcourt. “Je ne possède plus d’animaux. Je loue seulement des prairies”.

La partie civile a également évoqué que le fils du prévenu aurait repris un élevage à l’aide d’un entrepreneur peu recommandable. “Je ne m’occupe pas de cette histoire. J’ai juste déconseillé à mon fils de s’impliquer”, a révélé l’ex-marchand de chevaux.

Un sursis probatoire dont la condition de ne plus détenir d’animaux

Le conseil du prévenu a évoqué que son client était devenu un véritable pariât depuis les faits de 2016. “On essaie de vous faire croire que l’ensemble de ses animaux semblait être dans un état catastrophique. Toutefois, d’après les auditions de vétérinaires ou encore de l’unité du bien-être animal, les équidés avaient de la nourriture et paraissaient en bonne santé”.

Il tient à poursuivre : “À plusieurs reprises, Pascal Delcourt a notamment précisé qu’il recevait des chevaux dans un sale état avant de les prendre en charge”.

L’avocat de la défense a donc demandé de ne pas confirmer la peine des 4 ans de prison mais de se tourner vers un sursis probatoire dont une des conditions est de ne plus détenir d’animaux.

Pour Jean-Marc Montegnies, président de l’association Animaux en Peril, si cette faveur devait être prononcée, cela serait un véritable échec. “Encore une fois, on estimerait que ce qu’il a fait ne mérite pas la prison. J’ai toutefois été agréablement surpris du réquisitoire de l’avocate générale qui a bien cerné Pascal Delcourt. Cependant, avec ce qu’on a entendu aujourd’hui à savoir que son fils à repris le flambeau, cela ne rassure pas. Delcourt tiendra toujours les rênes”.

La Cour d’appel de Mons se prononcera le 11 janvier. “Je ne suis pas persuadé que je vais sauter de joie”, a conclu Jean-Marc Montegnies.