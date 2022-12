Déjà une belle tête d’affiche pour LaSemo à Enghien

Et l’équipe de LaSemo a d’autres atouts dans ses manches puisque sont déjà annoncées Jain, Suzane et Fatoumata Diawara, l’affiche musicale 2023 de LaSemo s’annonce déjà sous les meilleurs auspices. “Nous voulons célébrer les quinze ans de LaSemo comme il se doit, explique Samuel Chappel, directeur du festival. En plus des surprises et des nouveautés dont nous sommes coutumiers et qui seront prochainement annoncées, nous avons voulu proposer une affiche musicale particulièrement belle cette année.” Plus que jamais, cette édition promet d’être grandiose et réserve encore de belles surprises.

En quinze ans, LaSemo n’a cessé d’évoluer et de se démarquer pour devenir un événement incontournable des familles et festivaliers festifs soucieux des enjeux de demain. LaSemo est une expérience au-delà d’un festival traditionnel. Musique, art de rue, gastronomie, bien-être, cabaret, contes, jeux, conférences et bien d’autres, s’unissent durant trois jours pour faire vivre une expérience inédite.

Infos : www.lasemo.be