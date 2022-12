Quatre questions à l’ex-ministre wallon du budget, le Frasnois Jean-Luc Crucke, près d’un an après sa démission

Le lundi 10 janvier 2022, le Frasnois Jean-Luc Crucke annonçait renoncer à son poste de ministre du Budget au sein du gouvernement wallon et envisageait même son retrait de la vie politique. Or, il n’a en réalité pas quitté cette dernière. Pourquoi et de quoi son avenir sera fait ? Ses réponses en quelques phrases…