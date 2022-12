Une borne pour tester son taux d’alcoolémie dans ce café d’Ath

À l’entrée du café La Régence, à Ath, une nouvelle borne a fait son apparition. Il ne s’agit pas d’un flipper, comme on pourrait s’y attendre dans un bar, mais bien d’une borne éthylotest. Le concept est simple : après avoir entré son âge et son genre dans l’automate, le client est invité à souffler dans une paille directement reliée à la machine. Celle-ci se charge alors d’évaluer le taux d’alcoolémie du fêtard. Le but de cette initiative, portée par la ministre wallonne de la...

