On estime à 700 le nombre de participants à la marche blanche de ce dimanche après-midi

En hommage à Emmy et Marty et à leur maman, Sara, emportés le 30 décembre dans le cadre d’un drame familial à Vaudignies, la commune de Chièvres organisait ce dimanche après-midi une marche blanche.

L’hommage s’est terminé par un lâcher de ballons

Une minute de silence a été observée devant la maison où s’est produit une partie de cette tragédie, avant un lâcher de ballons.

Les participants se sont également rendus à l’endroit de l’incendie de la voiture, dans laquelle les deux petits victimes et leur père ont péri.

" Nous avons fait gonfler 700 ballons et il n’y en avait pas suffisamment pour tout le monde, confie le bourgmestre, Olivier Hartiel. Un membre de la famille nous en a fait la demande et nous pouvons le confirmer, une stèle sera érigée en mémoire de Sara et de ses enfants ".