"Avec le Covid, notre ASBL a essuyé quelques difficultés financières et nous avons dû nous remettre en question sur les différents projets que nous menons durant l’année", peut-on lire dans le communiqué. "C’est une dizaine d’activités que nous gérons, principalement dans le but de mettre nos commerces en valeur. Miss Ath était une organisation de prestige, qui nous a toujours coûté financièrement, mais dont le but était de mettre en avant les jeunes filles de la région. Pour toutes les participantes, cette belle aventure leur a permis de nouer de belles amitiés, prendre plus d’assurance, se mettre en avant en représentant la convivialité de notre ville."

Jade Dubois, Miss Ath 2019 et Marie Godfrin, sa dauphine ont remis leurs écharpes, après trois années de "règne". L’Association des commerçants ne tire pas un trait définitif sur l’événement: "C’est une page qui s’est tournée mais nous ne refermons pas le livre, en effet, il n’est pas exclu que ce projet soit remis en place dans le futur ", conclut l’ACA.