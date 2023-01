Travaux à Silly: distribution d'eau et égouttage

Cette phase débutera le lundi 16 janvier pour une durée estimée de six semaines. La circulation des véhicules des riverains sera maintenue; les autres seront déviés par la rue du Moulin; les véhicules et engins de chantier seront prioritaires.

Deuxième phase

Pour limiter les inconvénients aux riverains et usagers, la commune ( avec IPALLE) va enchaîner ses travaux après ceux de la SWDE (NDLR: la société S.A.T. assure les deux tranches): l'égouttage entre la rue du Moulin et le n°36 de la chaussée Brunehault; une nouvelle canalisation d'égout de 500 mm de diamètre sera posée au centre de la voirie.

Plus lourde et plus contraignante pour la circulation, cette phase nécessitera la fermeture de la voirie entre le carrefour avec la rue du Moulin et le n°36.

Pour rendre les habitations accessibles, la circulation dans la chaussée Brunehault sera alors remise en double sens entre la chaussée de Soignies (les ralentisseurs seront démontés) et le n°36.

Les riverains, sis dans la zone de travaux, devront se garer en dehors et accéder chez eux à pied en fonction de l'avancement des travaux.

Cette phase du chantier devrait débuter dans la première quinzaine de mars pour une durée estimée d'environ six semaines.

Contacts: Service Travaux: 068/25.05.07