"L'herbioristerie" d'Ath accompagne le bien-être des personnes grâce aux plantes

À " l’herbioristerie ", les plantes, thés, huiles essentielles et conseils bienveillants d’Aude et Jérémie accompagnent le bien-être des clients.

C’est un plein centre d’Ath, au cœur de la place Ernest Cambier, qu’Aude Bacart et Jérémie Mottiaux ont installé leur "Herbioristerie". Le couple est passionné par tout ce qui touche aux plantes, mais aussi à la lithothérapie, ou aux soins énergétiques. "Nous sommes tous les deux herboristes diplômés", indique Aude. "Originaires de Bruxelles, nous avons commencé notre aventure en y ouvrant une épicerie bio. Mais rapidement, nous avons eu besoin de nature, de grands espaces et surtout d’un train de vie plus agréable....