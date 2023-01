Un peu moins de magasins vides à Mouscron, Péruwelz, Ath et Enghien

Le taux d’inoccupation n’a cessé d’augmenter pendant 15 ans, jusqu’en 2021, année depuis laquelle le nombre de locaux commerciaux vides est à la baisse. Entre 2022 et 2023, selon Locatus, la diminution se confirme à Mouscron, Enghien, Ath et Péruwelz (de -1,5 à -2,5%). À Lessines et Comines-Warneton ça monte légèrement (+0,7%). À Tournai c’est stable (+0,1%).