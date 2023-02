Un manque d’attractivité multifactoriel pour la zone de police athoise

Le second point portait sur la déclaration de vacance d’un emploi d’inspecteur principal. Un point lui aussi approuvé à l’unanimité, mais qui a donné l’occasion à Bruno Montanari (LA) de mettre en avant un problème de recrutement au sein de la zone.

"Alors que dans la zone voisine on compte quinze candidats pour trois postes vacants, chez nous on a du mal à recruter. Pourquoi notre zone n’est-elle pas plus attrayante ?"

Le chef de corps a avoué qu’il était compliqué de répondre à cette question. "C’est multifactoriel", a développe Frédéric Pettiaux. "Il faut voir quels types d’emploi sont ouverts, mais également les opportunités en fonction de l’actualité et des conditions de recrutement de la police intégrée qui rencontre des difficultés en ce qui concerne l’effectif potentiel." A.R.