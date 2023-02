Renaix : Jérémy Dubart a remporté le prix du Meilleur Artisan Boulanger-Pâtissier

Aujourd’hui, cet indépendant a obtenu le titre du Meilleur Artisan Boulanger-pâtissier à la suite de sa participation à deux épreuves organisées à Villers-le-Bouillet par la Fédération francophone des artisans boulangers. Ce prix lui sera par ailleurs officiellement remis par une délégation de la Fédération le mardi 14 février. “Au départ, je n’étais pas spécialement emballé”, confie Jérémy. “C’est un collègue et ami qui m’a remis le formulaire pour que je puisse m’inscrire au concours”. C’est également un événement marquant qui l’a poussé dans cette aventure. “Mon ancien patron m’a prévenu qu’il était en phase terminale. J’ai voulu lui rendre hommage et le rendre fier", avoue-t-il. Malheureusement, il est décédé avant d’apprendre sa réussite...

Face un jury composé de professionnels, Jérémy Dubart a donc accumulé plusieurs réalisations sur un total de 8 heures en matière de pâtisserie : une pièce montée créative, une mousse aux fraises, un dessert sur assiettes, un gâteau javanais et du massepain. “Ce n’est pas si évident et ce n’est pas un concours a banalisé même avec de l’entraînement”, précise le boulanger-pâtissier. “Lorsqu’on arrive dans un atelier qu’on ne connaît pas, cela reste assez différent. D’autant plus que tout devait être effectué sur place et les ingrédients nous restaient imposés. Il fallait donc s’adapter et mettre de côté nos habitudes”.

Dans ce type d’épreuve, le stress reste conséquent pour chacun des participants. “Huit personnes nous regardent, chuchotent et nous ne savons pas ce qu’ils pensent de nos réalisations”. Même si une période de 8 heures peut déjà paraître importante, ces passionnés, eux voient les minutes défiler. “On pense constamment qu’on ne va jamais y arriver. Finalement, j’ai terminé l’épreuve 30 minutes à l’avance”, précise le boulanger-pâtissier.

Loin de penser remporter l’aventure, Jérémy est aujourd’hui fier et satisfait de son parcours. “Participer à cette expérience m’a permis de faire le point sur mes compétences personnelles et m’a conduit à comprendre que j’avais encore énormément de choses à apprendre du métier”.

La passion n’a pas de limites puisque Jérémy souhaite désormais se perfectionner dans son secteur. Sans oublier donner l’eau à la bouche de ses clients grâce à ses desserts plus appétissants les uns que les autres.