Boucle du Hainaut : trois bourgmestres MR estiment que le ministre Borsus “a endormi les gens”

”Le ministre a endormi les citoyens durant deux ans et demi ; c’est un véritable passage en force. Nous avons l’impression qu’on a discuté pour rien durant tous ces mois. Avec un projet identique à celui tel qu’il a été présenté au début de la procédure. Sans tenir compte des avis.”

”Nous ne pouvons pas accepter cette décision et nous voulons faire front” disent-ils de concert. “Les trois Communes resteront solidaires pour faire aboutir la seule solution acceptable à nos yeux, celle préconisée par Revolht, à savoir l’enfouissement en courant continu.”

”Personne n’a démontré jusqu’à présent que cette solution n’était pas possible” insistent-ils. “Le coût serait-il plus élevé ? Ce n’est pas notre problème ; la santé n’a pas de prix.” Et d’annoncer “tous les recours possibles imaginables” s’ils n’obtiennent pas satisfaction.

Réunis lors d’une conférence de presse, ce mardi, les bourgmestres ont-ils une position différente de celle de la “Conférence des bourgmestres de la Boucle” ? “Nous soutenons dans les grandes lignes la position de la Conférence, mais nous avons ici une vision locale spécifique et plus tranchée encore : nous le disons dès maintenant : nous introduirons des recours si cette ligne n’est pas enterrée. Nous sommes au début de la Boucle, juste après Avelgem, et les alternatives au tracé sont donc limitées. Par ailleurs, ce sont trois communes rurales qui jouent largement la carte du tourisme ; donc l’impact serait encore plus important qu’ailleurs. Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’avoir une position très dure, d’autant plus qu’une autre ligne 380 kV passe déjà en partie dans nos entités. Nous risquons encore d’être les pigeons…”

Les trois Communes devraient adopter une nouvelle motion très prochainement, en rappelant aussi les nombreux impacts négatifs de telle ligne électrique, depuis la pollution visuelle jusqu’aux conséquences en matière de santé, en passant par la dévaluation des biens.