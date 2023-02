La caserne de Rebaix a dépêché deux auto-pompes, deux citernes et un véhicule de commandement. Ils ont été rejoints par une auto-pompe et un camion échelle venant de Leuze. Une ambulance et des policiers de la zone des Collines ont également rejoint les lieux du sinistre.

Les vingt-quatre pompiers présents ont réussi à circonscrire l’incendie. Mais malheureusement, le sinistre qui a pris naissance dans une annexe accolée à l’habitation en L s’est propagé par les toitures à l’ensemble de la maison.

Les dégâts sont considérables. Heureusement aucun blessé n’est à déplorer. Le bourgmestre Alexandre Boitte s’est rendu sur les lieux.