Les deux hommes concernés par le vol ont été appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel. Seul l’un d’eux s’est présenté. “Moi, je n’ai fait d’accompagner mon ami dans sa voiture. Je me doutais bien que la provenance des câbles était illicite, mais Monsieur m’avait dit de ne pas m’inquiéter. “Bien que le prévenu se dédouane d’avoir participé au vol, en ayant aidé à décharger les câbles de la voiture et en ayant reçu 20euros après chaque passage au ferrailleur, le procureur du roi considère sa complicité établie. Il requiert 4mois de prison sans s’opposer à une peine de travail. Quant à l’individu manifestement actif dans le vol sur le chantier, une peine d’un an est requise.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 7 mars.