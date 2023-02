La Fondation Pairi Daiza va restaurer l’habitat du Panda roux au Népal

À Pairi Daiza, quatre pandas roux vivent au sein du Royaume du Milieu. Himiko, Hui Hu, Loha et Mohan évoluent au quotidien auprès de leurs soigneurs. Chaque jour, chaque panda se délecte de 1.5kg de bambou, leur nourriture préférée, mais aussi de fruits et de légumes, pour leur plus grand bonheur.

”Ces pandas roux sont adorables et tellement attachants. Il existe une véritable complicité entre nous et les retrouver tous les matins est mon bonheur quotidien”, raconte Jordy, soigneur des pandas roux. Malheureusement, il n’en va pas de même pour tous leurs compagnons évoluant dans leur habitat naturel. Classé “en danger” par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), le panda roux est encore plus gravement menacé d’extinction que le célèbre panda géant. Il en resterait moins de 10.000 dans la nature et leur population continue de baisser.

”Le panda roux est l’unique représentant de sa famille d’un point de vue de la classification scientifique des espèces. Le protéger, c’est donc préserver un fragment de notre biodiversité qu’il est le seul à incarner”, explique Catherine Vancsok, directrice scientifique de la Fondation Pairi Daiza. En protégeant le panda roux, la Fondation œuvre aussi à la protection de la panthère nébuleuse, le chat doré d’Asie, le chat marbré, le tigre du Bengale, le pangolin, le linsang tacheté (menacé localement) ou encore l’ours noir de l’Himalaya, tous présents dans cette région du monde.

Plante une maison pour un Panda roux

Les forêts montagneuses de l’Himalaya où vit le panda roux sont détruites par l’agriculture, la sylviculture et la construction de routes, ce qui réduit et fragmente son habitat. L’Est du Népal, à la frontière avec l’Inde, abrite une zone stratégique pour le panda roux car elle relie des habitats protégés et non protégés d’espèces sauvages menacées d’extinction. C’est la région dite du Panchthar-Ilam-Taplejung.

Cette région est actuellement fortement dégradée par les activités humaines. Le projet, soutenu par la Fondation Pairi Daiza en collaboration avec Red Panda Network, consiste à restaurer environ 90 hectares de terres au sein de cette région de façon à créer un corridor d’habitat pour les pandas roux et d’autres espèces sauvages partageant le même territoire. Ce territoire est particulièrement important pour le panda roux car il héberge 25 % de la population népalaise de l’espèce.

Le régime alimentaire du panda roux est composé à 95 % de bambou. Le cycle de vie de ces plantes se termine par une floraison massive suivie d’un dépérissement. Le bambou ne se rétablit pas facilement dans les zones perturbées et devient difficile à trouver dans les forêts fragmentées. Ce projet de réhabilitation implique la plantation d’arbres, l’installation de clôtures et la collaboration avec les communautés locales pour protéger les zones restaurées. C’est un groupe communautaire local qui assurera la gestion et les travaux de restauration. Il sera aussi nécessaire d’engager des autochtones en charge du monitoring des pandas roux. Ces derniers seront nommés Gardiens de la forêt. Cela permettra aux communautés locales de se sentir encore plus responsable de la protection des pandas roux et de leur habitat.