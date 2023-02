Boucle du Hainaut : Revolht postpose une réunion avec le ministre Borsus

Le collectif Revolht n’est pas vraiment convaincu de la sincérité des récentes déclarations faites par Elio Di Rupo (PS) et Willy Borsus (MR) au début de cette semaine. Le ministre-président et le ministre de l’Aménagement du territoire ont affirmé devant le Parlement wallon que toutes les alternatives seront étudiées dans le cadre du projet de ligne électrique à très haute tension entre Avelgem et Courcelles. Y compris donc l’alternative d’une ligne complètement souterraine en courant continu, une solution avancée par Revolht.