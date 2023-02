Boucle du Hainaut: "Toutes les alternatives seront étudiées" insiste Willy Borsus

Invitation confirmée

Vendredi après-midi, le ministre Borsus a réagi. "Je prends bonne note du souhait de Revolht d’annuler la réunion qui était prévue ce vendredi en mon cabinet et de son intention d’attendre l’arrêté de projet avant de communiquer" dit le ministre. "Je confirme donc mon invitation à Revolht à nous rencontrer quand l’ASBL le souhaite, et notamment quand l’arrêté de projet sera disponible."

"Pour être très précis, le texte validé le 2 février dernier par le gouvernement actuel dans son ensemble mentionne: “Un bureau d’étude agréé examinera l’ensemble des propositions et contre-propositions formulées par toutes les parties prenantes, notamment les possibilités maximales et optimales d’enfouissement. Il appartiendra donc au bureau d’étude agréé, chargé du rapport sur les incidences environnementales d’identifier les alternatives au projet, de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au dossier ainsi qu’au tracé retenu provisoirement dans l’arrêté de projet”. On peut difficilement être plus clair…"

"Concrétisant immédiatement cette volonté, le Gouvernement wallon a fait inscrire le point à la réunion du Comité de Concertation de ce mercredi 15 février" poursuit le ministre. "La Flandre a rappelé et réaffirmé lors de ce CODECO les options qu’elle a retenues à la suite de ses analyses, du rapport de l’intendant et de l’étude du Professeur Westermann." Cette option est celle d’une ligne aérienne en courant alternatif. "Néanmoins, nous poursuivons notre démarche d’analyse de toutes les alternatives sur le segment wallon. Cela figurera bien dans l’arrêté de projet."