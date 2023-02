Ath : “Il faut revoir le modèle de financement de la police et des pompiers”

Pour la Zone de secours, l’intervention athoise est en baisse (- 140 000 €) grâce à l’intervention de la Province. Mais la Zone serait en déficit en 2024. “Le CRAC demande un plan de gestion spécifique à la Zone pour assurer l’équilibre budgétaire” note Florent Botte.

Comme Maxime Daye (président de l’Union des Villes&Communes) voilà quelques jours encore, le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre, estime qu’il faut revoir le modèle actuel de financement de la police et des pompiers. Le fédéral décide et les Communes, exsangues, doivent payer. “Regardez les rémunérations énormes des managers des services de secours, tous payés beaucoup plus que les plus hauts fonctionnaires communaux…” Florent Botte ouvre la piste d’une participation financière identique par habitant, partout. Avec un solde couvert par le pouvoir fédéral.