Isières : Luc Thomas reçoit son premier César à Paris

Selon lui, la réussite du film fait partie d’un tout et sa distinction aux César est telle “parce que le film est bon avant tout”, souligne-t-il. “Et si le film est bon c’est parce que toute une équipe a participé à sa réussite. En ce qui concerne ma partie, c’est sans doute parce que le public s’est laissé emporter par le film et qu’il a considéré que le son fait partie de l’expérience sensorielle du film en question.”

Luc Thomas accorde d’ailleurs beaucoup d’importance au travail d’équipe. Lors de la cérémonie, le film “La Nuit du 12” a reçu plusieurs nominations. L’ingénieur du son Athois a notamment été récompensé aux côtés de deux autres ingénieurs du son avec lesquels il a travaillé. “À chaque fois que quelqu’un de l’équipe était récompensé, c’était l’explosion de joie dans la salle. Le fait que le film sur lequel on a travaillé soit tellement apprécié est vraiment la plus grande récompense pour moi avant tout”.

Des Magritte au César

Par ailleurs, Luc Thomas n’en est pas à sa première récompense, puisqu’il a déjà reçu deux Magritte du cinéma, en 2014 et 2015. Ce César est cependant une grande première pour lui à l’international. “J’étais déjà très satisfait de ces récompenses concernant le cinéma belge mais le fait d’avoir un César en France, c’est la plus belle récompense que je puisse recevoir. Je ne pensais pas que cela m’arriverait un jour”, déclare celui qui est également nommé aux Magritte cette année, et qui pourrait être de nouveau récompensé lors de cette cérémonie belge, le 4 mars prochain.