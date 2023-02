La Princesse Astrid en visite chez Takeda à Lessines

"La visite de S.A.R. la Princesse Astrid et sa participation à des événements concernant les maladies rares souligne son engagement sans relâche pour ces maladies invisibles et méconnues" indique Takeda. "Au cours de la visite du site, elle découvrira l’une des lignes de production d’immunoglobulines pour le traitement de maladies rares et aura également l’occasion de s’entretenir avec des patients, des représentants d’associations de patients et des collaborateurs de Takeda."

"Par ailleurs, pour célébrer cette journée particulière, les bâtiments de Takeda Lessines seront éclairés aux couleurs de la campagne de RaDiOrg – l’association coupole belge pour les personnes atteintes d’une maladie rare – soutenant ainsi les 500 000 personnes touchées par les maladies rares en Belgique."

Avec ses 1 200 employés, le site de Takeda Lessines est l’un des plus grands sites biopharmaceutiques de Belgique et le troisième site de production de Takeda dans le monde. Takeda est la plus importante entreprise pharmaceutique du Japon.

"Le site de Lessines est au service de patients atteints de maladies rares et d’autres affections spécifiques" précise Takeda. "C’est un centre d’excellence en ce qui concerne la purification d’immunoglobulines, le remplissage et le conditionnement de thérapies issues du plasma, et il est également doté d’une capacité de conditionnement de produits hématologiques destinés aux patients dans plus de 80 pays."