Maine Coon, Chartreux, British, Sacré de Birmanie : cet événement athois devenu incontournable en Belgique dans le domaine est l'occasion d'admirer de superbes spécimens.

Une organisation qui n'est pas de tout repos, comme l'explique Valentine Tessens, éleveuse de Sphynx et Présidente du Be TICACats Club. "Le Salon du Chat nous prend trois mois de travail en amont, et se clôture en réalité une semaine après la fin de l'exposition, le temps d'envoyer les différents résultats des Rings à la TICA (The International Cat Association."

Une exposition qui met en scène deux formes de concours: l'un via les jugements "traditionnels" et l'autre via les "Rings TICA". Deux compétitions qui varient en raison des catégories jugées, mais aussi de par le caractère mondial du TICA. "Les classements TICA remontent jusqu'au siège de la fédération, situé à Houston, au Texas. Ainsi chaque année, les 25 meilleurs chats mondiaux sont élus sur base de points récoltés", explique Valentine.

Une passion coûteuse

Pour les éleveurs, la tâche n'est pas mince afin d'atteindre les points espérés en vue du classement mondial. Et elle est même très coûteuse. "Le but est de participer à un maximum d'exposition TICA durant la période de comptabilisation. Ceux-ci s'effectuent à travers le monde et une participation sérieuse, avec une exposition presque chaque week-end, coûte en moyenne entre 50.000€ et 60.000€ aux éleveurs notamment en raison des frais liés aux voyages, aux logements, à la logistique ", évalue la présidente, qui a d'ailleurs déjà pu placer l'un de ses protégés à la 23e place mondiale dans la catégorie "Chatons".

Mais outre le volet exposition & concours, le Be TICACat Club endosse un rôle, à l'instar de neuf autres clubs en Belgique, de "guide" vis-à-vis des éleveurs. "Le but est d'émettre le pedigree des races, sur demande des éleveurs. Ceux-ci disposent donc d'un label qui les rend plus sérieux auprès des acheteurs et accroît la confiance. Notre rôle consiste également en la dénonciation des vendeurs mal intentionnés, qui prétendent vendre des chats avec pedigree alors que ce n'est pas le cas. Malheureusement, cela arrive toujours bien trop souvent", déplore Mme Tessens.