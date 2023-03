Accès nord au parc Pairi Daiza : des préoccupations différentes dans les communes concernées

La réponse de la Ville d’Ath est la plus concise. "Le collège communal marque un accord conditionné sur la proposition du tracé de la future voirie de l’accès nord au parc Pairi Dalza. Les visiteurs doivent être obligés de s’éloigner des villages de Gibecq et de Ghislenghien."

Les élus de Brugelette, on le sait, se sont réunis afin de définir une position. Celle-ci est favorable, mais elle est assortie de six remarques : le positionnement (jonction) de la nouvelle route avec la N523 ; le tracé de la route doit longer au maximum le bois de la Provision ; la continuité doit être assurée entre le chemin de Fouleng (Gages) et la rue de la Provision (Gondregnies) ; la faune doit être protégée ; la piste cyclable, protégée et séparée, doit se trouver du côté du bois et au même niveau que la route ; la N523 doit être rénovée.

Les réserves de Silly

La Commune de Silly a transmis une réponse "positive" extrêmement nuancée et assortie de conditions précises.

On sait que le ministre Henry a déjà "accepté" le principe d’une enquête publique à Silly pour l’ensemble du tracé et la réalisation d’une étude de mobilité générale. Ces conditions subsistent évidemment.

La Commune de Silly rappelle la nécessaire "réfection en profondeur" de la N523 de Gages jusqu’au carrefour de la N57 avec la mise en place de mesures de circulation locale ; on note que la N523, aujourd’hui, ne dispose pas de piste cyclable alors que le ministre Henry dit parfois vouloir mettre l’accent sur la mobilité douce.

Le bypass constituait une condition à l’aval de Silly. Mais les décideurs silliens notent que son tracé a été déplacé le long de la N523 (face à la rue Haute au lieu de la rue Curé Voordeckers). "Le plan B peut être moins coûteux pour la Région wallonne et son impact environnemental peut être moindre, mais nous nous étonnons de ce changement non concerté qui a pour conséquence que le nouveau tracé n’aurait quasi plus d’assise que sur la Commune de Silly. Dans tous les cas, des mesures de circulation locale devront être installées, En tout état de cause, mais ceci vaut pour l’ensemble du projet, l’aspect “bétonisation des champs”, soulevé par plusieurs riverains, ne peut nous laisser indifférents."

Les Silliens mettent aussi le doigt sur la potentielle dangerosité du croisement avec la N57, près du chemin de Silly.

"Le bypass doit être pensé pour ne pas créer de nuisances aux agriculteurs. On sera attentif à l’emprise pour la route, les fossés et les écoulements d’eau." Rejet aussi d’une piste cyclable dont le niveau serait différent.

"Stop" à la N7

Plus loin, la Commune de Silly souhaite un "engagement certain et définitif" d’arrêter le tracé à la N7, "et de ne jamais poursuivre le projet jusqu’à l’échangeur de l’A8" (entre Ghislenghien et Hellebecq). On sait que cette idée avait été sur la table voilà quelques années.

Les autorités de Silly mettent encore l’accent sur une nécessaire "étude claire des liaisons vers les villes" (Soignies/La Louvière ; Tournai/Lille via la N56 et l’A8). "En tout état de cause, au carrefour de Ghislenghien, il faut inciter ceux qui retournent vers Tournai/Lille à prendre l’autoroute à Ghislenghien et ceux de Bruxelles/Pays Bas, à Marcq (Enghien)."

Tout à la voiture ?

La Commune de Silly relance enfin une réflexion pour éviter le "tout à la voiture", alors que le réseau ferroviaire "est bien présent" (avec même une gare à Cambron!). "Une gare TGV n’est d’aucune utilité" souligne-t-on aussi.

"Le projet manque ainsi de réflexions et d’études telles que la mise en place des navettes TEC à Silly, à Ath, à Brugelette, couplées à des horaires de trains permettant aisément le changement à Ath ; l’utilisation des parkings SNCB vides en dehors des heures de bureau ; l’utilisation de parkings de prise en charge en transport collectif organisé dans le zoning de Ghislenghien, etc."