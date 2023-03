1. L’éclairage public Le bourgmestre Philippe Mettens (PS/Vivacité) a ouvert une réflexion quant à la continuité de l’excellente opération d’extinction de l’éclairage public. Comme dans les autres communes ayant sagement posé ce choix, la coupure permet de réaliser des économies substantielles (35 % à Flobecq !). “A priori, je suis favorable à l’idée de poursuivre l’expérience”, note le bourgmestre. Xavier Van Coppenolle (Respect/Les Engagés) explique qu’il a entendu parler d’une recrudescence de vols. “Je n’ai pas d’informations à ce sujet”, précise Philippe Mettens. “La corrélation entre la coupure de l’éclairage et tels méfaits n’est en outre pas établie”, dit-il en substance. “La question plus fondamentale qui se pose est aussi de savoir s’il faut éclairer de larges espaces comme des pâturages. C’est le débat de la transition écologique, avec la question de savoir si toute cette électricité est utilisée à bon escient.” Le volet lié à la sécurité (routière) va de soi ; on pense aux passages pour les piétons ou à d’autres endroits précis. Mais dès l’instant où les points lumineux ne peuvent pas, de toute façon, assurer un éclairage “complet”, ils semblent plutôt inutiles… et empêchent même le regard humain de “mieux voir” dans l’obscurité.

2. Le PCS Le conseil communal a approuvé le bilan 2022 et les projets 2023 du plan de cohésion sociale, un PCS présenté par Gauthier Vandekerkhove (PS/Vivacité). En 2022, dans le cadre du PCS, des boîtes “senior box” ont été distribuées aux personnes âgées, diverses activités ont été organisées pour les personnes isolées (avec l’ASBL Collinart notamment), des sensibilisations ont été menées en faveur d’une alimentation saine, le conseil communal junior a développé ses projets (avec notamment un goûter intergénérationnel avec les pensionnaires de la Providence), une formation et une remise à niveau au permis de conduire (théorique) ont été organisées, des jeunes ont oeuvré dans le cadre l’Été solidaire. Pour 2023, on relève notamment que des ateliers “énergie” sont projetés ; qu’une formation pratique au permis de conduire sera organisée ; que le travail sera poursuivi envers les personnes isolées.

3. Des divers Le conseil a approuvé divers points, sans grand débat : délégation au collège pour des marchés publics ; budget 2023 et fixation des infrastructures de la régie communale autonome des Collines ; etc.

4. Deux motions Le conseil a approuvé à l’unanimité une motion de soutien à Olivier Vandecasteele. Par contre, les deux membres du groupe “Respect” (”Les Engagés”) et Carlo De Wolf (indépendant) n’ont pas soutenu la motion en faveur de la création d’un master en médecine à l’Université de Mons. “Un cursus à Mons ne va pas forcément favoriser l’augmentation du nombre de médecins en Hainaut”, note Xavier Van Coppenolle. “Il y a d’autres critères : qualité de vie, sécurité, etc. En outre, le nombre de médecins est contingenté…” On sait pourtant que “Les Engagés” soutiennent le principe de ce master. “Je n’ai jamais vu un Engagé tenir un discours aussi fidèle à Georges-Louis Bouchez”, ironise Philippe Mettens. Le président du MR a envoyé une argumentation dans les sections, pour “défendre” sa ministre. Benoît Rosier et Andrée D’Hulster (MR) se sont simplement abstenus. “Le débat dépasse les communes”, note M. Rosier.

5. Le huis clos Il ne sera pas question du huis clos ici (forcément !). Mais on peut rappeler que le conseil (M. Mettens avait quitté la séance) devait confirmer la suspension préventive d’un membre du personnel communal et faire suite à la procédure disciplinaire d’un membre du personnel communal.