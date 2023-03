Une “figure” du folklore et de la Ducasse d’Ath s’en va : Bernard Depotte est décédé

En 2018, Bernard avait vécu sa dernière Ducasse (sur le char de la Ville). “J’ai intégré le groupe des Bleus en 1973 comme soldat (NDLR : après avoir officié dans le groupe des Hallebardiers, sur le char des États provinciaux et sur celui d’Albert et Isabelle)” nous confiait-il à l’époque. Son (regretté) frère André l’avait entraîné à sa suite. “L’année suivante, je suis passé sergent et ensuite commandant. Une ascension plus rapide qu’à l’armée ! Je suis arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe. J’ai repris le rôle de commandant en 1975 car mon prédécesseur ne désirait plus le faire et me l’a proposé. Je l’ai finalement assumé jusqu’en 2002 où cela a été une grande fierté pour moi de passer le relais à mon fils. C’est vraiment un beau rôle, essentiel dans le cortège.”

Bernard nous disait aussi la fierté d’avoir participé à la rénovation du cortège avec l’ASBL du même nom. “Quand on voit les Athois qui nous remercient pour tout l’investissement, c’est notre plus grande satisfaction…”

”Il était le sage…”

L’ASBL Rénovation du cortège a laissé un message.

”Bernard, tout le monde le connaît à Ath. D’une gentillesse extrême, toujours le mot pour rire. Bernard était un amoureux. De sa famille avant tout. De sa ville et de son folklore ensuite.”

”Bernard était le sage de Rénovation du cortège. Quand Bernard parlait, tout le monde se taisait et écoutait. Mais surtout Bernard n’avait que des amis à Réno. Personne ne pouvait se fâcher avec lui. Merci pour tout ce que tu as fait pour Rénovation, pour le cortège, pour ta ville.”

À la famille et aux proches de Bernard Depotte, notre journal adresse ses sincères condoléances.