Un homme se présente chez la victime en expliquant qu’il fait des travaux de rénovation sur une toiture aux alentours, et qu’il a soi-disant aperçu des dégâts à la toiture de l’habitation (de la victime).

Il propose à la victime d’y jeter un œil et de réparer si possible. Celle-ci refuse en expliquant que c’est son fils qui gère tout cela, et que rien ne sera fait sans son accord.

Le suspect propose de téléphoner au fils de la plaignante, qui accepte cette idée. Le suspect s’éloigne alors de la victime et fait semblant de téléphoner au fils. Il revient vers elle en disant que son fils a donné son accord. La victime accepte. Le suspect monte au grenier et fait semblant de réparer un élément mineur. Suite à cela, il demande de l’argent. La victime paie et le suspect quitte les lieux.