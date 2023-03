Le ministère public a expliqué que le prévenu était poursuivi pour avoir tiré en direction des vitres de l’habitation de son rival amoureux avec un fusil de paintball. “Une perquisition dans le cadre d’un dossier de stupéfiants avait permis de saisir une arme de paintball.”

En plus de ces menaces, le prévenu aurait envoyé des SMS bien corsés à son rival à propos d’une femme que les deux convoitaient.

Ce n’est pas tout. Il avait outragé une magistrate. “Mon client attendait la signification de son mandat d’arrêt dans les couloirs du palais. Il s’est donné des coups au visage et s’est mis la tête contre un mur. Il n’était pas dans son état normal, avance la défense. Il était en manque. C’est lié aux stupéfiants, bien sûr. Amené au sol et menotté, il a tenu des propos outranciers à l’encontre de la magistrate. Quand il a repris ses esprits, il a dit qu’il regrettait. Je vous demande l’application de l’article 65. Il y a eu manifestation de la même intention délictueuse. Si pas, une peine de travail.”

Concernant les menaces par écrit, la défense parle de “deux coqs pour une même poule. Il y a eu échange de messages avec le rival. Mon client dit qu’il a juste répondu aux menaces. Il y a peu d’éléments dans le dossier, pas de dates et uniquement les messages envoyés par mon client qui apparaissent. On ne voit pas les messages de l’autre. C’est un peu facile. Nous sollicitons l’acquittement.” Quant aux tirs sur les carreaux avec le fusil de paintball, la défense ne les nie pas. “Mais on parle de menaces par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés. Il n’a menacé personne ! On a juste observé une bille bleue qui n’a fait aucun dégât. Là aussi, nous demandons l’acquittement.”

Jugement le 3 avril.