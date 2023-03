Collinaria 2023, la gastronomie en fête à Ellezelles

Un site ouvert à tous

Ce prix, rendu possible grâce à la participation de sponsors, explique l’énorme succès du festival culinaire Collinaria, une – désormais – biennale organisée depuis 2015 dans le cœur d’Ellezelles. Il y a deux ans, Covid oblige, l’événement avait eu lieu uniquement sous forme de “take-away” On vient parfois de loin (Bruxelles, Flandres, province du Luxembourg…) pour participer à ce rendez-vous incontournable où, pour des raisons compréhensibles de logistique, le nombre de couverts est limité à six cent ! Et comme lors des éditions précédentes, dès l’ouverture des préventes, ce mardi 21 mars, il faudra aller très vite pour s’inscrire, sur le site www.collinaria.be.

”Nous sommes victimes de notre succès, alors pour faire profiter le plus grand nombre de convives, chaque personne pourra acheter huit places maximum”, expliquent les organisateurs. Le marché des producteurs (une grosse trentaine), qui est ouvert à tout le monde, débutera à 10 heures. Seront aussi proposés : une petite restauration et des dégustations 100 % locales, un bar d’élixirs locaux, des démonstrations par les sections “boulangerie” et “herboristerie” de l’IFAPME, des expositions (à l’arrière du CACS : une décentralisation de photos du Festival nature de Namur et des sculptures sur saule réalisées part les étudiants en ébénisterie de l’institut Saint-Luc Tournai), un stand avec des animaux de la ferme pour les plus jeunes, et d’autres animations.

Trois départs, 4 “places to eat”, onze entremets

Trois départs seront donnés pour les parcours gourmands, à 11 h 30, 12 h 15 et 13h (la fin est prévue à 16h pour les plats, à 17h pour les desserts). Les participants recevront un verre estampillé Collinaria et des couverts en bio plastique recyclable.

Quatre lieux de dégustation, avec à chaque fois des conseils “vin” et “bière” adaptés aux mets accueilleront les festivaliers : le chapiteau sur la place, la salle “Chez nous”, le square Mémée et le CACS. Les onze restaurants retenus cette année sont L’Envie (Zwevegem), Le Château du Mylord, Kesketumijotes et Le terroir gourmand (Ellezelles), Quai n 4, L’Inattendu, L’Entre-Guillemets et le CARAH (Ath), L’Étang des Légendes (Montrœul-au-Bois), Kluiz Bar (Orroir) et Le Vieux Château (Flobecq). Toutes les communes du Parc naturel du Pays des Collines sont donc représentées. Son président Michel Devos rappelle d’ailleurs le rôle fédérateur du Parc, tandis que le député provincial Serge Hustache propose que le 6 mai soit décrété journée de Fête nationale du Pays des Collines. Quant aux deux parrains, l’animatrice radio enghiennoise Carine Bresse et l’expert gastronomique Éric Boschman, ils ont dit, elle sa fierté d’avoir été choisie comme marraine, et lui, l’énergie de fou présente dans cette région, le caractère “à la fois très organisé en même temps toujours très foutraque” de cette manifestation qu’il apprécie : “je ne serai pas un parrain pour rire”.

Collinaria, samedi 6 mai à Ellezelles. PAF : 45 euros (18 euros pour les moins de 12 ans). www.collinaria.be