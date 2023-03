Le premier concernait le marquage au sol, comme le souligne Jean-Yves Sturbois, échevin des travaux (En Mouvement). "Il s’agit d’un accord-cadre sur deux ans. Le montant de 630 000 € est important, car il comprend l’entretien et le renouvellement de différents marquages, mais également de nouvelles réalisations avec notamment la mise en place de bandes cyclables suggérées ainsi que l’installation de nouveaux sigles sur la route."

Le deuxième marché public porte sur le schlammage et l’asphaltage de diverses voiries communales.

"C’est également un accord-cadre, mais ici sur trois ans pour un montant de 600 000 €" poursuit l’échevin . "Il y a d’une part, le schlammage, c’est-à-dire un enduisage de la voirie, mais les rues concernées n’ont pas encore été déterminées. Il y a également l’asphaltage à chaud pour pouvoir réparer nids-de-poule et autres fissures importantes au niveau d’autres voiries."

La campagne d’asphaltage 2022 a démarré

Le conseiller de majorité Guy Devriese (Écolo) s’inquiète: "Le schlammage me fait un peu peur en tant que cycliste. Quand on voit les résultats des schlammages des années nonante, les bords des routes sont devenus très problématiques. Il y a des endroits où il y a une couche de graviers avec un peu d’asphalte qui dépasse. On est donc très secoué sur le vélo. Il faudra donc être très attentif à ce que les travaux aillent jusqu’au bord de la route."

Une remarque prise en compte par l’échevin des Travaux.

L’asphaltage a commencé

Si la campagne 2022 de schlammage des rues Noir Mouchon et Carembert va débuter d’ici quelques semaines, Jean-Yves Sturbois a annoncé que l’asphaltage, lui, avait déjà commencé. Une vingtaine de voiries sont concernées: le boulevard d’Arenberg, les rue du Béguinage, Nouvelle, des Écoles, de la Fontaine, de l’Association, de Coquiane, du Château, de la Ligne française, Lietens, Van Laethem, des Croisettes, du Strihoux, Fontaine à la louche, Milst le chemin de Buydent, les avenues Albert Ier et du Vieux Cèdre, la place de Petit-Enghien, la drève du Corps de Garde. "Maintenant, j’espère qu’on aura prévu suffisamment d’asphalte à chaud, conclut l’échevin, mais comme nous avons un accord-cadre de trois ans, nous aurons la possibilité de poursuivre ces travaux."