Renouvellement de permis pour cette société d’Enghien

Traitement des métaux

SMPI est une entreprise de traitement de surface des métaux qui a vu le jour en 1990. Elle décape les pièces métalliques par sablage, apporte une protection contre la rouille avant de les peindre avec de la peinture liquide ou thermolaquée. En parcourant le dossier de l’enquête publique, on peut constater que cette société est des plus consciencieuses vu le nombre d’annexes présentes.

De plus, on apprend que SMPI dispose de différentes installations pour minimiser son impact sur l’environnement comme un mini récupérateur d’hydrocarbures pour séparer les huiles des eaux usées, ou encore un bac de rétention, un container de stockage des solvants et peintures ainsi que des containers adaptés pour les différents déchets.

Afin de limiter son impact sonore, SMPI prévoit également de mettre un silencieux pour la cabine qui évacue l’air vers l’extérieur.

En vertu de divers articles du Code de l’Environnement, le bourgmestre d’Enghien, Olivier Saint-Amand, informe la population que le Service Public de Wallonie, Département des Permis et Autorisations, a décidé que le projet visé par l’enquête ne nécessite pas d’étude d’incidences sur l’environnement.

Toute personne intéressée peut formuler ses remarques orales ou écrites auprès du service environnement avant le 3 avril.