Travaux à Ath : l’opposition fustige le timing

Lundi matin cependant, une délégation des commerçants rencontrait le collège communal ; cette rencontre était suivie de la publication d’une communication commune teintée du sceau de l’apaisement.

Ce vendredi soir, Pascale Nouls (LA) a mis le sujet sur la table à travers le chapitre des questions d’actualité.

”Une fois encore, les commerçants apprennent des travaux de voirie des rues de Pintamont et aux Gâdes par la presse… plutôt que par voie officielle, par l’administration communale” déplore Pascale Nouls qui rappelle l’épisode du récent Grand prix Criquielion “qui a bloqué le centre-ville tout le samedi matin du 4 mars sans que les commerçants soient informés préalablement pour s’organiser autrement”.

Mme Nouls parle d’un “manque de concertation”, “de dialogue entre majorité et commerçants concernés au premier chef”. Elle estime plus largement que le “manque de concertation et de communication” est d’ailleurs une constante dans le chef de la majorité, en citant divers épisodes.

”C’est trop. Et trop mal programmé”

”Si tout le monde est convaincu de la nécessité des travaux de voirie, le calendrier ne pouvait pas plus mal tomber” poursuit la mandataire en notant la présence de nombreuses “fêtes” en mai et juin. “Il est d’ailleurs risqué et peu crédible de croire à la fin de ces travaux pour la nocturne de juin…” Elle estime que les entreprises pouvaient intervenir à une autre période.

”Certains ont comparé ces travaux à ceux de la Grand-Place, il y a trente ans. Moi, je dirais qu’on est dans un autre contexte socio-économique, nettement différent, après quatre années de Covid, une crise énergétique qui étrangle les commerçants, l’horeca et les sociétés, l’explosion des matières premières avec la guerre en Ukraine, la concurrence du e-commerce, la baisse du pouvoir d’achat…”

”C’est trop ! Ou plutôt trop mal programmé” poursuit Mme Nouls. “Nous, on imagine que l’échevin des Travaux parle à l’échevine du Commerce qui parle à l’Association des commerçants. Mais, semble-t-il, ce ne serait pas le cas d’après les doléances de leur président.”

”Alors que la majorité aurait pour mission de soutenir le tissu économique et l’emploi au sein des 19 communes, les commerçants ont l’impression de vivre à chaque fois le parcours du combattant…. Le but est-il d’effrayer de nouveaux arrivants potentiels ou d’encourager la prépension de certains ?”

”C’est la seule période possible…”

On l’imagine, le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) n’a que fort modérément apprécié cette intervention. Il a certes convenu d’une communication peut-être difficile sous certains aspects. “Mais tout est rentré dans l’ordre” insiste-t-il. “Les travaux en juillet ? Ce sont les congés. En août ? Il y a un événement important à Ath à cette période. En septembre ? C’est une période qui devient plus compliquée sur le plan climatique, avec le risque alors que les travaux ne soient pas terminés pour les fêtes de fin d’année. La seule vraie période possible est donc celle-ci. Et l’Association des commerçants a compris que c’était pour le bien de tout le monde qu’il fallait commencer les travaux maintenant.”