Une halle gourmande à l’ancienne caserne des pompiers de Lessines

”L’idée est de rendre accessibles des produits sains et locaux”, expliquent Edwige Lejeune du Centre culturel René Magritte et Yannis Blondeel de l’ADL. Les deux structures collaborent pour mettre en place ce projet de halle gourmande.

”Le premier marché des producteurs locaux aura lieu ce jeudi 6 avril et le second le 1er juin. Ce sont deux tests, mais le but est d’instaurer une récurrence dès le mois de septembre.”

Outre l’emplacement idéal de la caserne à deux pas du centre-ville et proposant un vaste parking, l’espace est facilement exploitable. “C’est un bâtiment polyvalent, facile à aménager et à utiliser. Ce sera simple d’y installer les quelque 18 producteurs qui ont d’ores et déjà répondu présents pour cette première édition, mais aussi le bar. Celui-ci sera d’ailleurs tenu par une association lessinoise (à chaque fois différente grâce à un système de tournante). En guise de soutien à ces associations, elles pourront repartir avec les bénéfices de la soirée.”

C’est en effet de 18h à 21h que se tiendra ce marché de qualité. “Cet horaire décalé permet aux personnes qui travaillent de pouvoir faire leurs courses après le boulot. Il y aura aussi de la petite restauration pour ceux qui voudraient en profiter pour manger un morceau.” Et goûter de bons produits locaux vu que c’est bien de cela qu’il s’agit. “Nous travaillons exclusivement en circuit court autour de Lessines et ne choisissons que des producteurs qui ont une pratique durable au niveau environnemental et qui respectent le bien-être animal.”

Des critères sélectifs qui n’empêcheront pas de pouvoir proposer au public une offre complète de produits. “Hormis le poisson, on trouvera de tout sur le marché : des produits laitiers, des fruits et légumes, du chocolat, de la viande, des bières locales, des plats préparés et même du vin lessinois ! L’idée est que l’on puisse trouver de tout au même endroit.”

Ce projet est en quelque sorte le prolongement du “Panier de Magritte” lancé durant la crise sanitaire. “La philosophie du CCRM tourne depuis de très nombreuses années autour des produits de qualité, locaux et de saison à des prix raisonnables. Il était donc logique de s’associer avec l’ADL (Actions de développement local) qui a pour rôle de soutenir les commerçants locaux. Nous avons créé une page Facebook avec tous les renseignements. Elle nous permet aussi de présenter au jour le jour tous les producteurs qui seront présents.”

Infos : www.facebook.com/ADL.Lessines