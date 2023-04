Aménagement foncier : au-delà du remembrement

”Le remembrement des propriétés a été entamé vers 2006, mais les opérations ont ensuite été interrompues” explique René Chevalier, attaché à la Direction de l’Aménagement Foncier (DAFOR) et président des comités d’aménagement foncier rural pour le Hainaut ainsi que celui de Rebecq/Tubize.

Intégration d’enjeux nouveaux

”En 2015, le Gouvernement wallon a décidé d’ouvrir une nouvelle opération pour permettre l’aménagement foncier dans le cadre du Code wallon de l’Agriculture cette fois. La loi relative au remembrement rural avait surtout des visées économiques et agricoles. Aujourd’hui, via l’aménagement foncier rural, on intègre les enjeux liés à la mobilité douce, à l’environnement et à la biodiversité. On essaie aussi de promouvoir l’accès des jeunes à l’agriculture, par exemple via le maraîchage ou la culture bio. On essaie vraiment de faciliter l’activité des jeunes agriculteurs.”

”L’aménagement rural, aujourd’hui, intègre également des préoccupations nouvelles comme la lutte contre l’érosion des sols et les coulées boueuses.” Notamment en prévoyant des zones d’immersion temporaire (ZIT) comme à Silly, Enghien, Willemeau ou Taintignies assez récemment.

Y a-t-il des changements par rapport au remembrement provisoire des exploitations de 1994 ? “Il y en a, mais pas beaucoup. On ne travaille plus de la même façon ; aujourd’hui, on tient davantage compte de la qualité des terrains. On tient également compte de l’évolution de la vie depuis les années ‘90 ; il y a des adaptations.”

L’enquête publique permet de collecter des remarques, des réclamations aussi. “Puis, on jugera de leur pertinence. On apportera ou non des modifications aux plans.”

D’ici un an, le projet devrait être définitivement “coulé dans le bronze” à travers un acte notarié comportant les nouveaux titres de propriété.

Le bloc “Rebaix” n’est qu’une étape parmi d’autres. “Il y avait 22000 ha à traiter au départ pour l’A8 et le TGV ; il en reste encore 15 000.” Le bloc “Buissenal” devrait être signé cette année ; celui de “Rebaix” en 2024. Les autres devraient suivre. Le travail ne manque donc pas.