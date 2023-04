Une manche du championnat de Belgique de rallye pour séduire le public frasnois

"Les rallyes avaient déserté la région depuis près de trente ans. De façon générale, tout s’est bien passé. Les gens nous ont bien acceptés, alors on revient cette année, mais cette fois plus tôt dans la saison (le samedi 19 août), pour avoir le bon temps avec nous, et déranger le moins possible les agriculteurs", explique Alain Penasse, le président de Superstage. Le "bonus", pour les amateurs de sports moteurs, c’est évidemment que l’épreuve intègre le Championnat de Belgique, qui comprend treize manches (six comptant pour le Belgian Rally Championship et sept pour la Belgian Rally Cup) dont les rallyes de Wallonie, d’Ypres, de Spa ou de Haspengouw, celui qui a ouvert la saison avec une victoire du duo Wagner-Bronner et la présence de… Tom Boonen au volant d’une L ancia. Les noms des anciens vainqueurs situent le niveau de la compétition: outre Loix, on retrouve Marc Duez, Guy Colsoul, Patrick Snijers (sept fois titré, il pilotera, le 19 août, la Porsche 911 du Forestois Rudy Buyse), Grégoire de Mévius…

Deux provinces voisines qui collaborent

Le Pays des Collines et les Ardennes flamandes, qui s’allient pour l’occasion, n’avaient jamais eu pareil honneur: "Le comité du RACB a été séduit par le sérieux de l’organisation, mais aussi par la qualité du parcours. Tout doit être à la hauteur, y compris les images car le rallye passe une vingtaine de chaînes de télévision dans le monde entier."

La première spéciale sera la même que l’an dernier, la seconde légèrement différente. Les participants boucleront les quatre circuits à trois reprises. Le "regroupement" reste basé à Saint-Sauveur, et le parc d’assistance demeure, lui, dans la zone industrielle De Bruwaan à Audenarde.

Alors que les organisateurs insistent sur les retombées économiques pour les entreprises et les commerces de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, l’échevin des Sports annonce des nouvelles qui intéresseront la population: si le prix d’entrée au circuit sera au moins de vingt euros, les riverains pourront y avoir accès gratuitement, dans son intégralité, et tous les Frasnois intéressés bénéficieront d’un tarif réduit à cinq euros: "C’est l’occasion d’attirer ceux qui n’ont jamais assisté à un rallye. " Et comme l’an dernier, pour compenser l’empreinte carbone de l’épreuve motorisée, deux cents arbres seront plantés dans l’entité.

Nous reviendrons, dans un prochain article sur les participants attendus, et notamment les pilotes régionaux, à cet Aarova Rally.