Ce n’est pas la mort annoncée pour l’abattoir communal d’Ath

”Les chiffres de production sont constants en ce qui concerne les porcins (150 par semaine) et les bovins (60 par semaine)”, indique l’échevin. “En ce qui concerne les ovins, les chiffres varient entre 500 et 700 par semaine. Cependant, l’arrêt des abattages de moutons à Ciney devrait accroître, dès la semaine prochaine, la production (prévision de 250 abattages en plus par semaine). Notre abattoir reste plus que jamais un acteur important de la filière en Wallonie picarde et au-delà.”

”Notre abattoir communal ne dispose pas de ligne d’abattage ovins à proprement parler”, précise cependant M. Balcaen. “Mais nous disposons depuis peu du matériel nécessaire à la création de cette ligne, acquis auprès d’un autre abattoir. L’Afsca a marqué son accord de principe sur le plan d’installation. La réalisation de cet investissement assurera une meilleure rentabilité du secteur ovin.”

Audit et investissements

”La procédure d’audit mise en œuvre à l’initiative du directeur de l’abattoir a abouti favorablement”, poursuit M. Balcaen. “L’abattoir peut désormais fonctionner avec des auto-contrôles, ce qui va diminuer la fréquence des contrôles Afsca et donc les dépenses liées à ce poste. C’est le résultat d’un investissement au quotidien de l’ensemble de l’équipe.”

”Grâce aux efforts de la Régie communale autonome, nous avons progressé dans l’accès aux subsides pour investissements. Nous finalisons une démarche d’agrément auprès de la Wallonie qui nous permettra de bénéficier de 40 % de subsides sur des investissements jusqu’à hauteur de 100 000 € par an.”

”Le directeur de l’abattoir, le personnel de la Régie communale autonome, le service Finances et le service informatique continuent de travailler ensemble à l’implémentation d’un logiciel de gestion spécifique aux abattoirs et qui intégrera toutes les étapes de la production jusqu’à la facturation automatisée. Cela facilitera grandement le travail au quotidien.”

L’avenir

Notons par ailleurs que le conseil communal a récemment approuvé le cahier des charges relatif au traitement des eaux usées et des déchets. “La procédure d’attribution du marché suit son cours”, note Ronny Balcaen.

Et, globalement, quant à l’avenir ? “Une réflexion est toujours en cours avec des partenaires éventuels”, précise l’échevin. “L’idée, toujours en vigueur, est de pouvoir trouver une solution pérenne pour 2025, en mettant des partenaires privés autour de la table afin de voir ce qu’il est possible de faire…”