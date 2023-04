Une œuvre d’art "ballante" sur la place de Meslin-l’Évêque

"Le regard qu’ils ont porté sur l’univers ballant s’est autant posé sur l’aspect performatif de ce sport, que sur les à-côtés, l’univers folklorique et mystique qui l’entoure, les interactions avec l’espace public, ou sur les terrains en eux-mêmes, appréhendés comme de nouveaux territoires, composant une archive hétéroclite d’une pratique en désuétude."

L’une de ces œuvres est aujourd’hui installée sur la place de Meslin-l’Évêque, une place qui vit encore au rythme du sport ballant.

Ce site a été préféré à celui d’Isières, simplement parce qu’il présentait de "meilleures dispositions" au regard des responsables de la Maison Culturelle d’Ath et de l’artiste.

"Dans une logique de continuité de projet, l’artiste Aliocha Tazi, fait don de son œuvre “Gradin” à la Ville d’Ath" indique une note de la MCA d’Ath dont l’échevine Jessica Willocq (Écolo) a répercuté le contenu lors de la dernière réunion du conseil communal d’Ath. Elle répondait en effet à une interrogation légitime de Raymond Vignoble (Liste Athoise), par rapport à la signification de cet élément "nouveau" en bordure du ballodrome meslinois.

Il était donc prévu, "en lien avec le propos de l’artiste", que l’œuvre s’installe dans l’espace public à l’abord d’un terrain de balle pelote.

"Lors de chaque lutte, les habitants et supporters peuvent prendre place sur le gradin et s’approprier le projet. Le concept recouvre sa source et l’œuvre devient un espace de rencontre et d’échange autour de la balle pelote."

L’œuvre en question (installée récemment sur la place) a été réalisée en pierre bleue, en collaboration avec la Scierie des Carrières de Maffle pour la réalisation. D’un poids de 2,5 tonnes, elle mesure 180 cm sur 180, et 105 cm en hauteur. Des renforts en acier sont installés sous chaque assise.

"Composé de pierre bleue, matériau vernaculaire de la région d’Ath, ce gradin de deux tonnes est un contre-pied à la disparition des terrains dans la région, une invitation à pérenniser ce patrimoine" souligne la MCA.