Donnez votre avis sur la future offre du TEC dans la zone Ath/Lessines

”Il s’agit de rendre les services de transports collectifs plus attractifs, plus accessibles, plus sûrs et mieux intégrés et de décliner, d’ici 2030, cette initiative sur l’ensemble du territoire wallon”, précise Martin Duflou, directeur de l’autorité organisatrice du transport.

Pour l’heure, plusieurs communes de Wallonie picarde sont concernées par cette consultation dans le cadre du redéploiement du TEC dans la zone des alentours d’Ath. Outre la cité des Géants, on retrouve Lessines, Belœil, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Flobecq, Leuze-en-Hainaut et Silly. La commune limitrophe de Saint-Ghislain est également concernée.

Neuf suggestions à Lessines

Pour la cité des Cayoteux, divers changements sont à l’étude et attendent l’avis des citoyens. Le plus important est peut-être la fin de la ligne directe entre Renaix et Enghien. Hors trajets scolaires, les deux lignes qui remplaceront la ligne directe verront le nombre d’arrêts diminué pour favoriser la vitesse (lignes express) tout en gardant un intérêt pour les parcs d’activités économiques. La correspondance aura lieu à la gare de Lessines.

”Ce qui est intéressant pour Lessines c’est qu’il y aura des liaisons depuis Renaix vers la gare toutes les heures en semaine et le samedi et toutes les deux heures le dimanche, mais surtout que la correspondance avec le train sera assurée, ce qui n’était pas le cas précédemment”, commente Oger Brassart, désigné par le Collège communal lessinois pour suivre ce dossier initié par le TEC il y a trois ans déjà.

”Une seconde proposition intéressante est la liaison entre Lessines et le zoning de Ghislenghien. D’autant que le TEC a finalement tenu compte de nos remarques et prévu un passage avant 6h du matin depuis Lessines et un passage à 22h depuis le PAE afin de correspondre à la réalité du travail à pauses.”

Enfin, c’est une ligne directe vers Enghien qui est proposée. “Ce sera bien plus rapide que le train, mais le bémol de ces liaisons express, c’est le nombre d’arrêts intermédiaires qui sont supprimés. De quoi enclaver certains villages comme celui de Ghoy qui ne sera plus desservi.”

Toutes les propositions faites par le TEC et le SPW sont compilées sur la plateforme Mobili. C’est également via ce site que les citoyens sont amenés à donner leur avis jusqu’à ce samedi 15 avril. “Pour le moment un quart des remarques reçues émanent de citoyens lessinois.” Une participation positive qui ravit les autorités, même si elles savent que le TEC et la Région ne pourront pas prendre en compte tous les avis. Ceux-ci seront discutés lors d’un atelier de clôture de cette consultation publique qui aura lieu à Ath ce samedi 15 avril. “Un panel représentatif de vingt citoyens a été désigné par le TEC pour participer à ce vaste échange. Les représentants des différentes communes participantes pourront également être présents.”

Les avis sont attendus sur mobili.wallonie.be jusqu’au 15 avril. C’est aussi sur ce site que l’on retrouve tous les projets détaillés et justifiés.