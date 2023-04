Des “vents contraires” face à l’implantation de deux éoliennes aux portes de Lessines

”En mai 2021, la société E-Nos Vents annonçait le projet de demande de permis unique relatif à l’implantation de deux éoliennes entre la RN56 et la rue Pierre Fontaine”, a rappelé le riverain. “Ce projet de construction de deux éoliennes de plus de 150 mètres de haut est à 100 % au profit exclusif de la société Takeda puisqu’elle pourra bénéficier directement de l’électricité produite via un raccordement en ligne directe de ses installations. Ces éoliennes seront visibles de loin, elles impacteront principalement les villages de Wannebecq et de Papignies dont les premières maisons se situent à moins de 600 mètres du pied de ces deux éoliennes, mais aussi la vue des Lessinois, des Athois, des Flobecqois et Ellezellois.”

M. Vervaeke estime que les alentours de Lessines deviennent “de plus en plus tristes et nuisibles au patrimoine paysager et architectural, à nos biens immobiliers, à notre économie touristique, sans parler de la nuisance sonore qui ne fait qu’augmenter depuis quelques années suite aux constructions industrielles ou routières dans notre voisinage. Toutes ces nuisances altèrent de plus en plus le bien-être de la population Lessinoise.”

En collaboration avec ses voisins, le Lessinois a transmis par écrit, le 14 juin 2021, leurs observations communes, demandes de mise en évidence de points particuliers et suggestions alternatives techniques concernant ce projet d’implantation de deux éoliennes. Cette même lettre a également été envoyée aux communes d’Ath, de Flobecq et d’Ellezelles, plus une copie à “E-Nos Vents”, maître d’ouvrage.

”Ce courrier abordait différents points mettant en exergue les incohérences de ce projet d’implantation des deux éoliennes “Takeda” avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.”

Ainsi, les citoyens ont pointé le non-respect des distances entre les éoliennes et les habitations les plus proches, le non-respect du principe de regroupement des éoliennes (trois parcs éoliens à moins de 5 km), le non-respect de la priorisation des parcs d’éoliennes d’au moins cinq unités par rapport aux petites unités démultipliées, le doute sur l’impact paysager et la faune (zone principalement agricole et zone Natura 2000 à moins de 5 km) et le doute sur la rentabilité réelle technique et financière.

”Aujourd’hui, nous n’avons eu aucun retour de “E-Nos Ventes” sur nos questions et inquiétudes. J’espère fortement que l’étude d’incidence sera présentée aux citoyens des différentes entités concernées par l’implantation des deux éoliennes “Takeda” avant l’introduction du permis unique. J’espère aussi que cette demande sera appuyée par le collège et conseil communal de Lessines.”

Baudouin Vervaecke déplore également qu’il n’y ait, à l’heure actuelle, aucune vue à long terme de la Région wallonne sur ce que seront les implantations futures des parcs éoliens.

Depuis quelque temps, de nombreuses communes qui ont déjà accepté des éoliennes auparavant disent “non” à de nouvelles implantations d’éoliennes sur leur territoire et vont même jusqu’à introduire des recours au Conseil d’état afin de protéger leur environnement et de garantir le bien-être de leurs citoyens à long terme. “Nous devons être conscients qu’une éolienne terrestre à une durée de vie de 15 à 25 ans, qu’elle n’est pas neutre en carbone et que les pales ne sont pas recyclables. En outre, les fondations, qui représentent plus 5400 tonnes de béton, sont difficiles à extraire du sol. Les engins de démolition et de transport généreront d’ailleurs beaucoup de CO2, ceux-ci seront probablement enfuis à tout jamais sur ce terrain agricole censé nous nourrir.”

Autant d’éléments qui ont amené Baudouin Vervaecke à demander aux autorités quel serait l’avis du collège/conseil communal “dans le cas où l’étude d’incidence, réalisée en toute indépendance, mettrait en évidence des dérogations substantielles aux prescriptions du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne” ?

Le bourgmestre Pascal De Handschutter a assuré qu’aucune demande de permis n’avait été introduite pour le moment, que l’étude d’incidences menée par un bureau indépendant était obligatoire. Il a aussi tenu à rappeler que la commune n’avait qu’un avis consultatif de ce type de dossier.