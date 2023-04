Le bloc opératoire d’Épicura à Ath a quitté la salle d’op’

”Lancé en 2017, le projet avait la vocation de répondre à un besoin de modernisation et d’agrandissement des infrastructures pour mieux répondre aux besoins des patients et du personnel” souligne-t-on chez ÉpiCURA.

”Après l’inauguration de deux nouvelles salles flambant neuves en 2020, les salles existantes ont également subi de profonds réaménagements afin de bénéficier des dernières technologies. Tous ces travaux ont été menés en y maintenant l’activité opératoire ! Un vrai défi pour les hygiénistes qui ont mis en place un contrôle particulaire minutieux et effectué des analyses de risques à chaque étape.”

”La priorité a toujours été donnée à l’activité médicale” insiste Frédéric Schumacher, directeur délégué aux projets transversaux. “Parfois, il a fallu interrompre les travaux durant quelques heures, à la demande de chirurgiens.”

”La rénovation du quartier opératoire athois est désormais achevée, après plusieurs phases réalisées avec succès et grâce à l’implication continue de toutes les équipes, qui se sont mobilisées au quotidien de manière transversale et avec agilité” se félicite la direction du centre hospitalier.

Attirer des médecins

”L’équipement de pointe permet aux chirurgiens de gagner en efficience et en précision lors des gestes chirurgicaux. Par ailleurs, ces améliorations considérables permettent aussi de satisfaire la demande croissante en termes d’interventions chirurgicales. La réduction de la durée de séjour du patient et l’hospitalisation de jour faisant partie des grandes tendances des années à venir, la rénovation du bloc opératoire induit et facilite le développement de l’activité chirurgicale réalisable en hospitalisation de jour.”

Le Dr Wissam Bou Steiman, médecin-chef d’ÉpiCURA Ath insiste aussi sur la dimension attractive de tel outil qu’est le bloc opératoire, auprès des médecins. Ce qui permet d’attirer des chirurgiens de qualité et d’offrir ainsi une médecine de pointe pour diverses pathologies précises. “Et de nouveaux chirurgiens vont arriver dans les prochains mois.” Ce qui devrait encore faire grimper le nombre d’interventions par an, estimé aujourd’hui à quelque 7800 pour une cinquantaine de médecins.

ÉpiCURA souhaite aussi s’inscrire dans de nouveaux projets, comme celui du “patient debout” qui permet à celui-ci de rejoindre la salle d’opératoire sans prémédication, “ce qui réduit le stress”.

Le directeur général, François Burhin, rappelle aussi le cadre de ce chantier du bloc opératoire. La première phase (deux nouvelles salles) a été concrétisée avec un financement fédéral alors que la deuxième est couverte par des fonds régionaux. Le tout pour près de dix millions €.

”La rénovation du quartier opératoire d’Ath s’inscrit dans le cadre du plan Crescendo, le plan médico-infrastructures d’ÉpiCURA, qui a pour objet la rénovation des différents sites hospitaliers selon un projet concret, réaliste et modulable.”

Le site d’Ath nécessitait en particulier telle rénovation progressive. “Les projets du plan Crescendo pour le pôle athois visent à offrir un réel coup de jeune à l’hôpital, âgé de quarante ans, et de le pérenniser pour les vingt prochaines années. Plus de 40 millions d’euros seront investis dans l’hôpital à travers différents chantiers.”

Si le reconditionnement du bloc de dialyse (au rez-de-chaussée) va être réorienté (une nouvelle demande de permis sera introduite), celui des autres unités de soins est en cours.