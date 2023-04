Claude (prénom d’emprunt), 70 ans, est poursuivi pour rébellion armée, outrages et menaces par gestes. Le 12 août 2022, il s’en était pris à des pompiers et à des policiers. Un arrêté de police avait été pris par le bourgmestre de Lessines pour interdire les feux. Or, le prévenu semblait en avoir allumé un. “Mais dès que les pompiers sont arrivés, c’est parti en vrille”, lui dit la présidente.

Le bourgmestre était même descendu sur place. Claude était allé chercher une masse dans sa remise, la brandissant en direction des forces de l’ordre. “Ils font ce qu’ils veulent chez moi ? Non ! Chez moi, c’est moi qui fixe les règles. J’ai exigé un mandat. Je me suis défendu sur mon terrain. Ils ne respectent rien.”

La femme du prévenu rit dans la salle. Elle est rappelée à l’ordre par la présidente. Cette dernière fait remarquer au prévenu qu’il a déjà été l’auteur de près de 25 infractions de roulage, avec délit de fuite et ivresse. Elle invite le prévenu à se taire alors que le procureur du Roi veut entamer son réquisitoire.

”Vous voulez nous donner un cours de droit, mais ça ne marche pas comme ça, lui lance le procureur. Les policiers n’ont pas besoin de mandat pour rentrer chez les gens s’il y a flagrant délit. Ici, ils avaient reçu un message pour se rendre chez vous et constater le feu. Ils n’ont fait que leur boulot”.

Ivre et menaçant, Claude s’était donc emparé d’une masse. Malgré les injonctions policières, il n’avait pas obtempéré. “Connards, pauvres cons. Si tu ne quittes pas mon terrain, je lance ma masse dans ta tête.” (NDLR : il a vraiment dit ta “tête” ?)

Le procureur précise qu’un feu avait bel et bien été allumé dans un champ qui lui appartenait à l’arrière de sa propriété. “Il voulait intimider la police et les pompiers. Il y a une absence totale de remise en question. Je ne requiers pas de mesure de faveur. Je réclame 2 ans.”

Alors que c’était à son tour de parler et qu’il aurait pu se défendre, le prévenu a eu ces mots : “Ça ne sert à rien que je parle.”

Il pourrait s’en mordre les doigts. Jugement le 15 mai.