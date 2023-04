L’opposition lessinoise milite pour une attitude proactive pour la sauvegarde des passages à niveau

De quoi amener Isabelle Privé (Soci@libre), à aborder le sujet lors du récent conseil communal.

”À Lessines, malgré les investissements colossaux pour faire venir les touristes (connexion HNDR) et les visiteurs extérieurs (Moulin Williame), les Lessinois n’ont que peu de facilités d’accès en termes de mobilité. Notre ambition de voir un jour une offre adaptée par train et bus semble bien utopique et personne ne s’est battu depuis 12 ans pour trouver des solutions. Aujourd’hui et à l’avenir, la SNCB va déterminer les suppressions éventuelles de passages à niveau (PN) ou en améliorer certains en termes de sécurisation.”

Pour Soci@libre, cela ne pourra se faire sans concertation communale.

”Pour rappel, en 2016 lors d’une interpellation citoyenne concernant la suppression du PN de la rue Basse couture et de l’éventuelle suppression de celui de la rue de l’Écluse à Papignies, le bourgmestre déclarait qu’Infrabel avait marqué son accord pour ne pas fermer à court terme le PN 119 (écluse), mais de la coupler à celui n° 118 (rue de la Station à Papignies) dont la fermeture est prévue à long terme (minimum 5 ans). Ces deux PN ne seront pas supprimés avant que les ouvrages d’art à construire ne soient en service.”

La conseillère d’opposition en a profité pour faire une autre remarque concernant l’adoption du projet définitif Dendre Sud lors de la réunion du conseil communal du 2 juillet 2020. “On évoquait alors la suppression de trois passages à niveau (Houraing, rue Lenoir Scaillet et rue de Jeumont) et de la création d’une nouvelle route en provenance de la chaussée Gabrielle Richet. Si ce projet n’est pas porté par la Ville, celle-ci pourrait tout de même relayer auprès d’Infrabel les problématiques engendrées par ce projet (trafic, nuisances, impact sur la valeur des biens) afin qu’elles puissent être intégrées au dossier. Avant toute formalisation de ce projet, des études doivent être menées.”

Le groupe Soci@libre a ainsi interrogé la majorité. “En tant que pouvoir exécutif et en raison des inquiétudes déjà relayées par la population ces dernières années, allez-vous être proactifs et créer la concertation avec Infrabel ? Allez-vous enfin associer tous les conseillers à cette concertation et ses résultats car cette problématique concerne toute la population en termes de sécurité routière et de mobilité ?”

Une question qui ne trouvera pas vraiment de réponse. En effet, Infrabel n’ayant mis sur la table aucun projet concret, les autorités ne voient pas trop sur quoi il y aurait lieu de discuter avec eux. Elles attendent donc que le gestionnaire des chemins de fer belges vienne vers eux avec des propositions précises. Un comportement trop passif selon l’opposition.