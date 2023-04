Cirque et graphisme à l’école Sainte-Gertrude de Brugelette

En 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles lançait les projets PECA -lisez Parcours d’Eduction Culturelle et Artistique – dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence. Destinés à chaque élève, depuis son entrée en maternelle jusqu’à la fin de secondaire, ces projets visent à ce que chaque jeune puisse développer des compétences dans ces différents domaines en favorisant le partenariat entre les écoles et les opérateurs artistiques et culturels. Parmi les disciplines visées, on retrouve l’audiovisuel, la langue française et les lettres, la musique, les arts visuels, plastiques et numériques, le théâtre, les arts forains, du cirque et de la rue, le patrimoine culturel et la danse.