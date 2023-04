1. À la chaussée de Mons ce vendredi L’entreprise Hubaut va procéder au rehaussement d’une trappe d’égout à la chaussée de Mons, à hauteur du carrefour formé avec la rue Paul Pastur et la rue de la Sucrerie ce vendredi 21 avril.

”Durant l’intervention, la rue Paul Pastur sera en sens unique. Il ne sera pas possible d’y accéder depuis la chaussée de Mons vers la rue de la Haute Forrière. La circulation sera déviée depuis la chaussée de Mons, via la rue de Beaumont et l’avenue du Bois du Roy.”

2. À la chaussée de Tournai dès lundi L’entreprise Hubaut interviendra également du lundi 24 au mercredi 26 avril, sur une trappe d’égout à la chaussée de Tournai, à proximité du rond-point de la Place de la Libération.

”Les travaux ne permettront plus la circulation à partir du rond-point en direction de Tournai, dans la portion comprise entre le rond-point et le carrefour formé avec la rue du Fort. La chaussée sera donc en sens unique dans cette petite portion.”

”La circulation vers Tournai sera déviée via la route de Flobecq et le contournement d’Ath.”

3. Pas de trains ce week-end entre Ath et Tournai “Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, renouvellera les rails à hauteur de l’ancien passage à niveau de Villers-Saint-Amand ; entre la rue Probideau à Villers-Notre-Dame et le passage à niveau de Ligne.”

”Ces travaux réalisés 24 heures sur 24 du samedi 22 avril (6h) au dimanche 23 avril (17h) sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers.”

”Des nuisances sonores sont donc possibles dans les quartiers avoisinants en raison des engins de chantiers, du charroi des camions et de l’utilisation de l’éclairage artificiel nécessaire à la réalisation des travaux.”

”Aucun train ne circulera entre Ath et Tournai, du samedi 22 avril (6h) au dimanche 23 avril (17h). Un service de bus sera mis en place par la SNCB.”

4. La ville très perturbée ce dimanche Un “semi-marathon” est organisé ce dimanche 23 avril au départ de l’Esplanade à Ath. Presque tout le centre sera interdit à la circulation entre 8h et 14h. “À l’exception de l’Esplanade qui restera fermée jusqu’à 16h, toutes les autres voiries seront rouvertes à la circulation deux heures plus tôt qu’initialement prévu, soit à 14h” précise la Ville. “D’autre part, la rue de l’Industrie et le boulevard du Château en sa portion comprise entre la rue de l’Industrie et l’ancien casernement incendie seront fermés à la circulation de 8h à 16h. Le stationnement sera également interdit entre ces mêmes heures dans le tronçon concerné du boulevard du Château.”